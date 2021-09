Milano, via al cantiere di CityWave: il nuovo futuristico palazzo a forma di onda dentro Citylife

Inaugurazione ufficiale per CityWave, il futuristico palazzo che ospiterà nuovi uffici nel quartiere Citylife di Milano. Un "building direzionale" che completa così lo skyline di piazza Tre Torri, con un progetto all'insegna della sostenibilità e dei servizi ai cittadini.

"Il quartiere completa oggi un percorso iniziato anni fa - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala - Vorrei sottolineare con orgoglio quanto questo percorso non sia mai stato caratterizzato da speculazioni, tangenti o inchieste, come invece è accaduto purtroppo in passato in Italia. È un'area a ridosso del centro che doveva ritrovare la sua dimensione. Il progetto, personalmente, lo ritengo molto bello e penso che in futuro sarà ammirato da tutti".