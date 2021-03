Milano, cocaina nascosta nei bagagli di un volo Madrid-Malpensa: presi due narcotrafficanti

Due cittadini spagnoli di origine sudamericana, sono stati arrestati giovedì 25 febbraio per possesso di cocaina. Secondo quanto riferito dalla Questura di via Fatebenefratelli si tratterebbe di una donna di 29 anni e di un uomo di 27, trovati con circa 230 grammi di polvere bianca in seguito a un’informativa che riferiva dell’arrivo dei due trafficanti all’aeroporto di Malpensa, a bordo di un volo in arrivo da Madrid.

Pedinati dalla Polizia di Stato, la coppia avrebbe prima fatto sosta in un appartamento di via Creta, per poi dirigersi sull’autostrada del Sole. Gli agenti li hanno quindi fermati all’altezza di Reggio Emilia, dove in seguito alla perquisizione dell’auto hanno rinvenuto 20 ovuli di cocaina e circa 450 euro in banconote di piccolo taglio.