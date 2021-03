Cinisello Balsamo, blitz nel fortino della droga di Sant'Eusebio: 9 arresti. Video

Nove arresti a Cinisello Balsamo, dove la Polizia di Stato ha smantellato un traffico internazionale di cocaina che dall’Olanda riforniva la nota piazza di spaccio del quartiere Sant’Eusebio: un fortino della droga con tanto di vedette che fino al 2016 era sotto il controllo criminale del malavitoso Luca Guerra, attualmente in carcere dopo una maxi retata avvenuta proprio 5 anni fa.

Secondo la Procura di Milano, Guerra avrebbe continuato a gestire il traffico di droga nonostante la carcerazione, cedendo il comando delle operazioni sul campo alla famiglia Russi, che stando a quanto riscontrato dagli investigatori gestiva un commercio di droga h 24 tra i cortili delle case popolari del quadrilatero tra via Cilea, via Alberto Da Giussano, via Risorgimento e via Giolitti, traffico che avrebbe fruttato all’organizzazione fino a 10mila euro di guadagno netto al giorno.