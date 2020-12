Milano, il video simbolo della crisi: centinaia in fila per gli aiuti alimentari in viale Toscana

Potrebbe essere il video simbolo della crisi economica causata dal Covid-19: centinaia di persone in fila per un pasto gratis fuori da "Pane quotidiano", centro che solitamente distribuisce aiuti alimentari a senzatetto e famiglie indigenti.

Accade a Milano, in viale Toscana, dove sabato 12 dicembre, una lettrice ha messo in rete il fimato che immortala l'impressionante coda all'esterno del banco alimentare. "Un'immagine che ti entra in testa e nel cuore, e poi resta lì fissa", il commento dell'utente sotto al post Twitter.