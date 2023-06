La coda chilometrica per entrare al concerto di Fedez (già dalle 7 del mattino)

Coda chilometrica di ragazzi per assistere al concerto Love Mi organizzato e promosso da Fedez, Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. Diversi video sui social testimoniano quante centinaia di partecipanti si sono messi in fila fin dalle prime ore del mattino per entrare nella piazza, dove i posti erano limitati. Già dalle 7 - il concerto cominciava alle 18 - la coda di persone si era trasformato in un lungo serpentone. Alla fine in piazza erano in 20mila.

Video Instagram: @lucabellolii_