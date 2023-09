Milano, l'interminabile fila dei tifosi Ferrari alla stazione centrale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coda interminabile alla stazione centrale di Milano, presa d'assalto venerdì 1 settembre dai tifosi della Ferrari. I supporter del cavallino si sono messi in fila sin dal mattino agli sportelli Trenord per comprare un biglietto ferroviario e raggiungere l'autodromo di Monza, dove nel weekend si correrà il gran premio d'Italia. Numerosi i disagi per i normali passeggeri, alle prese con una lunghissima coda di tifosi Ferrari che ha letteralmente invaso i punti vendita dei titoli di viaggio e le biglietterie elettroniche.