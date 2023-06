"Puoi cantare con me?": e Chris Martin dei Coldplay la chiama sul palco di San Siro. Video

Un cartello e il sogno che si avvera. Dolce fuoriprogramma domenica sera al Meazza durante la prima delle quattro serate milanesi dei Coldplay. Una serata che di sicuro non dimenticherà una fan del gruppo, invitata da Chris Martin sul palco a cantare con lui.

La giovane aveva esposto un poster con la scritta "Cold you sing O with me?", che evidentemente non è sfuggito al leader della band. Così Martin l'ha chiamata sul palco e insieme hanno cantato al piano, uno accanto all'altra.

Video da Facebook - Coldplay World