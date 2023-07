Per cambiare tra M1 e M4 bisogna uscire (e fare le scale)

Per passare dalla "rossa" alla "blu" i passeggeri dovranno uscire in superficie per rientrare da un ingresso separato ricavato a fianco a quello della linea 1

Nei mezzanini della M1 di San Babila (unico punto in cui la nuova metro incrocia la "Rossa") non è stato realizzato alcun accesso alla M4. Per poter cambiare linea bisogna per forza passare dai tornelli, salire una rampa di scale, uscire all'aperto, scendere un'altra rampa di scale e timbrare di nuovo il biglietto. Secondo quanto riferito dai costruttori della nuova stazione della "blu", il mancato collegamento (con tanto di doppio ingresso per le due linee), è dovuto a problemi infrastrutturali del sottosuolo di piazza San Babila, che non permetterebbe di collegare direttamente i mezzanini della M1 e della M4 anche a causa della diversa "profondità" delle due linee metropolitane.