Il residence di via Cavezzali a Milano pieno di ratti: la video-denuncia

Una colonia di ratti che si aggirano liberamente nel cortile del palazzo, tra macerie e rifiuti. Succede in via Cavezzali 11 all'interno dell'ex residence che da anni e anni versa nel degrado. A denunciare la situazione una cittadina che abita a poche centinaia di metri.

"Da milanese sono sempre più schifata da questa situazione - ci racconta la residente -. È ora che si intervenga per mettere fine a questa situazione di totale abbandono. È stata contattata più volte la Asl sono state emesse ordinanze, ma il contesto resta ingestibile. E la gente del palazzo entra come se nulla fosse, è incredibile".

"C'è anche una scuola lì vicino - continua la cittadina -. Abbiamo dovuto far intervenire il consiglio di zona per far rimuovere la discarica a cielo aperto che gli occupanti del residence avevano creato proprio lì nel cortiletto. Non si contano più gli interventi di Amsa in questo palazzo".

L'ex residence di via Cavezzali 11

Da almeno 10 anni l'ex residence all'11 di via Cavezzali, in parte occupato abusivamente e diventato il rifugio di spacciatori e disperati è fonte di gravi disagi per gli abitanti della zona, tra fenomeni di criminalità e degrado. Nella primavera del 2018 qui le forze dell'ordine avevano condotto un maxi blitz, dispiegando 700 uomini, tra poliziotti e carabinieri, per smantellare quello che all'epoca era stato definito un fortino della droga. Diversi, nel corso degli anni, gli interventi di sgombero, gli arresti, le retate della polizia e gli interventi per fermare episodi di violenza.

Il palazzo, realizzato alla fine degli anni '70 come albergo di livello (si chiamava Jolly) e poi trasformato in residence, è composto da circa 200 miniappartamenti. Abbandonato negli anni '90, dopo anni di disagi, nel 2016 fu persino teatro di un omicidio. Il Questore Marcello Cardona subito dopo il blitz del 2018 aveva esultato per il primo recupero "di un pezzo di territorio che era una grande lacrima per la nostra città". Purtroppo però a quattro anni di distanza questo palazzo continua a essere 'un buco nero' della città