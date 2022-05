In strada con un coltello alla gola: "Me voy a matar"

"Me voy a matar, que me voy a matar". Questa la frase, che in italiano significa "mi uccido", ripetuta più volte dal giovane che nella mattinata di lunedì 23 maggio in corso Italia è uscito da un bar con un coltello, puntandoselo alla gola e minacciando di farsi del male.

La scena è stata ripresa da diversi testimoni che l'hanno poi pubblicata sui social. Dopo qualche minuto in cui la polizia ha cercato di tranquillizzare il ragazzo e in seguito a un suo tentativo di fuga in mezzo a auto e tram, un agente lo ha neutralizzato e disarmato con due scariche di taser.