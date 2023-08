Ecco come Milano potrebbe diventare una città a 30 Km/h imitando Bologna

"Milano potrebbe diventare una città a 30 Km/h in soli 6 mesi. Come? Imitando l'esperienza di Bologna". A dirlo è Alfredo Drufuca, ingegnere dei trasporti e consulente dell'amministrazione comunale emiliana per il progetto della 'Città a 30 all'ora'. Una tematica, quella della 'mobilità dolce' tornata prepotentemente d'attualità dopo l'incidente mortale costato la vita alla 28enne Francesca Quaglia, travolta con la sua bicicletta da un mezzo pesante in viale Caldara il 29 agosto scorso.

"A Bologna ci sono voluti sei mesi per rendere il capoluogo una città a 30 Km/h - spiega Drufuca durante il flashmob di protesta a Porta Romana, a pochi metri da dove la giovane ha perso tragicamente la vita -. Si tratta semplicemente di volontà politica, perché il problema vero è che le amministrazioni non vogliono mettersi nell'ottica di cambiare radicalmente il modo di vivere la città. Lasciando le cose come stanno, tuttavia, il rischio è quello di pagare un prezzo ben più alto in termini di vite umane. Lo sviluppo del progetto di Bologna non è stato nulla di così complesso, tant'è vero che in sei mesi il 90% delle strade è stato convertito in una grande zona 30. Si tratta, sostanzialmente, di dividere la viabilità in diverse classi funzionali, separando ad esempio i percorsi dei mezzi per il trasporto merci da quelli in cui c'è una forte presenza di biciclette e pedoni".