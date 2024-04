Il futuro tecnologico di Milano tra intelligenza artificiale e sostenibilità

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Capire quale sarà il ruolo dell'innovazione digitale e di tecnologie come l'intelligenza artificiale nella vita futura dei cittadini. Se ne parla agli Stati Generali delle ingegnerie digitali, il convegno in programma il 18 e 19 aprile all'Acquario civico di Milano. L'iniziativa rappresenta un'opportunità di dialogo tra istituzioni, professionisti del settore e mondo imprenditoriale, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'innovazione tecnologica, oggi più che mai al centro del dibattito.

"È importante sottolineare che al centro dello sviluppo digitale ci dev'essere sempre e solo l'uomo - spiega Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano -. Viviamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale e chiedersi quali saranno i suoi futuri sviluppi è prioritario. Noi ingegneri la vediamo come un'opportunità e non come una minaccia, perché è sempre l'uomo colui che dà all'AI il suo primo input, il suo primo algoritmo. Visto in quest'ottica, lo sviluppo digitale non può che essere qualcosa di migliorativo per tutti".