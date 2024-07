Ambientalisti ammanettati all'albero che il Comune vuole abbattere (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro albero secolare di Milano sarà abbattuto. A deciderlo è stata l'amministrazione comunale, che ha classificato a rischio di crollo imminente un Acero Negundo alto 20 metri situato nel cortile della chiesa di Santa Maria Incoronata, all'angolo tra corso Garibaldi e via Marsala. Una decisione arrivata nottetempo, spiegano le associazioni ambientalista, che lunedì mattina hanno organizzato un sit-in, ammanettandosi davanti al cancello della chiesa per chiedere al Comune di tornare sui propri passi.

"Questo albero avrà almeno 100 anni - spiega Marco Salamon, consigliere del Municipio 9 e responsabile del settore ambiente -. Quello che i tecnici del Comune non dicono è che esistono misure alternative all'abbattimento, come per esempio la messa in sicurezza tramite tiranti. Siamo di fronte all'ennesima decisione scriteriata. A Milano gli alberi classificati in classe D (cioè a rischio potenziale di crollo) sono 1 su 5. Vuol dire che dovresti tagliare centinaia di alberi in tutta la città. Inoltre il regolamento comunale dice che gli alberi secolari come questo non si tagliano, men che meno in questa precisa stagione. Il testo vieta infatti l'abbattimento da maggio a settembre, perché in questo periodo queste piante diventano il rifugio di numerose specie di uccelli. Si potrebbe tranquillamente procedere con un'operazione simile a quella che ha messo in sicurezza l'albero secolare di piazza XXIV Maggio, mettendolo semplicemente in sicurezza".

Una valutazione, quella degli ambientalisti, che non trova però d'accordo l'amministrazione comunale di Milano, come risulta da una chat whatsapp del gruppo "Salviamo il parco Bassini", visionata da Milano Today. Nel gruppo whatsapp l'assessora all'Ambiente del Comune, Elena Grandi, avrebbe infatti scritto quanto segue: "L'albero è stato oggetto di prove di trazione che lo hanno dichiarato a rischio caduta.

Dato che molti mi hanno chiesto di far fare una struttura tipo quella della quercia di piazza 24 maggio, vi dico che io non spendo decine e decine di migliaia di euro di soldi dei cittadini così allegramente. La quercia di 24 maggio era un albero monumentale. Questo non lo è. Ed è a rischio di schianto. In ogni caso, quello lo posso fare e ho già chiesto di farlo nei giorni scorsi, ho chiesto un'indagine suppletiva sulla stabilità della pianta. Ma se saranno confermate le perizie, interverremo".