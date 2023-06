Lo spettacolare concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo. Video

Grande successo per "Concerto per Milano", il grande evento gratuito open air della Filarmonica della Scala. In una piazza Duomo gremita, sul podio Riccardo Chailly, direttore musicale dell’orchestra, che ha proposto un omaggio ai grandi operisti italiani, con la partecipazione eccezionale del tenore Juan Diego Flórez per un programma tutto dedicato ai grandi compositori d’opera italiani.

Le immagini dalla pagina Instagram della Filarmonica