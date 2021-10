Il concerto a sorpresa di Ghali dalla finestra di McDonald's in Duomo

L'esibizione, per lanciare il nuovo singolo (disponibile da mezzanotte), si inserisce nella campagna del nuovo Big Mac

Non è stato possibile annunciarlo prima, per evitare gli assembramenti vietati dalle normative anti covid. Ma una foto nelle storie di Instagram faceva già presagire che cosa sarebbe successo: il rapper Ghali in piazza del Duomo e, precisamente, lato McDonald's.

E così è stato: alle cinque di pomeriggio di giovedì 28 ottobre, l'artista milanese si è esibito per un 'mini concerto' dalla finestra del ristorante. Il tutto fa parte della campagna di comunicazione del nuovo Big Mac: il panino più famoso del mondo si è infatti rinnovato e Ghalli sta partecipando attivamente, come protagonista di uno spot.

Ma non solo: a mezzanotte, in diretta su Youtube, è previsto il lancio del nuovo singolo del rapper, "Wallah". Per ora era possibile ascoltare una versione modificata con parole incomprensibili oppure, acquistando un Big Mac e inquadrando un QR Code, comprenderne il testo. "Lo conosci solo se lo provi": sia il Big Mac sia "Wallah".