Il concerto (con proposta di matrimonio) del sassofonista in barca sul Naviglio

Un concerto decisamente speciale quello che si è tenuto a Milano, domenica sera. "Condito" da una inattesa proposta di matrimonio a riva. Al sassofono Shved Timur, ai remi Simone Lunghi, e un "bagno" di folla ad assistere dai parapetti della Darsena e dei Navigli mentre i due si trovavano su una barca. Se Lunghi non ha bisogno di presentazioni, visto che è noto sui social network come 'angelo dei Navigli', Timur è un sassofonista professionista, laureato al Conservatorio di Milano e supplente in un liceo musicale della città. E sta diventando una star del web: su Youtube un suo video ("Dance Monkey") registrato in piazza Duomo, dove si esibisce come artista di strada, ha raggiunto quasi 2,5 milioni di visualizzazioni.

Durante una breve traversata in barca, Timur ha suonato il suo sax incantando le persone radunate in zona Navigli per trascorrere la serata. E, ad un certo punto, due turisti ungheresi che si trovavano nei pressi della Darsena si sono resi protagonisti di una proposta di matrimonio sulle note del sax di Timur. Immancabile il fatidico 'sì'.