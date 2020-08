La (contorta) vicenda di Briatore ricoverato a Milano

Unico dato certo: il manager Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano. Nonostante il suo staff martedì non avesse smentito la positività al covid-19, lo stesso Briatore, al telefono, fa sapere di "essere ricoverato per una prostatite" e di non conoscere "se ha il coronavirus". Al San Raffaele, infatti, non esistono reparti covid per i solventi, cioè i degenti che pagano privatamente. C'è voluta una nota del nosocomio, nel primo pomeriggio di mercoledì, a confermare: "Briatore è positivo al coronavirus".

Tra contraddizioni e silenzi, il riassunto della vicenda.