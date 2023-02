L'ex premier Conte: "Durante la pandemia Fontana ha fatto disastri"

"Se con l'autonomia differenziata la giunta uscente avesse avuto più autonomia nella gestione sanitaria durante la pandemia, avremmo avuto un disastro maggiore. Perché bisogna dirlo, questa gestione dell'emergenza non è stata in linea con gli standard di eccellenza di questa regione". È una replica al vetriolo quella dell'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alle parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che a pochi giorni dall'approvazione della cosiddetta "autonomia differenziata", cavallo di battaglia della Lega, aveva dichiarato che se fosse stata in vigore già nel 2020 l'emergenza Covid a Milano e in Lombardia sarebbe stata gestita meglio dalla Regione (invece che dal governo Conte).

La politica sanitaria della destra

"Alle elezioni regionali della Lombardia abbiamo deciso di correre con il Pd perché ci accomuna innanzitutto il programma - spiega Conte -. Una convergenza che parte proprio dal tema della sanità. Qui per 28 anni la politica del centrodestra ha creato tantissime criticità, tutte poi clamorosamente evidenziate dalla pandemia, ma che esistono già dai tempi di Formigoni. Per questo non sono affatto d'accordo con le parole di Fontana, perché se ci fosse stata l'autonomia differenziata durante l'emergenza Covid, in Lombardia si sarebbero fatti ancora più disastri.

Il sassolino nella scarpa di Conte

"Quando ero al governo sapevo che bisognava restare uniti per poterne uscire, e quindi ho lasciato da parte le polemiche. Se tuttavia mi si dice che la pandemia sarebbe stata gestita meglio dal governo regionale della Lega invece che da Roma, allora questo non lo posso consentire. Ben venga a questo punto una commissione d'inchiesta parlamentare su quanto accaduto nel 2020, sarà l'occasione per approfondire molti dettagli che durante l'emergenza non si potevano esplicitare pubblicamente. Li approfondiremo tutti, e io sarò il primo a parlare di tutto quel che ho visto, di tutte le deficienze e carenze".