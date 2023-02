Giuseppe Conte nell'inferno dei pendolari Trenord

Un giorno da pendolare insieme ai viaggiatori della linea Milano-Mortara, tristemente nota per i suoi ritardi e per questo ribattezzata ironicamente "la freccia delle risaie". Così l'ex premier Giuseppe Conte ha voluto provare di persona i disagi che quotidianamente incontrano i passeggeri delle linee ferroviarie Trenord, prendendo di prima mattina il convoglio che da Vigevano trasporta ogni giorno centinaia di lombardi verso il capoluogo.

"Il problema maggiore sembra essere la mancanza di puntualità - spiega Conte -. I viaggiatori mi hanno raccontato dei disservizi che ogni giorno condizionano le loro giornate e, dati alla mano, il trasporto pubblico ferroviario in Lombardia è effettivamente in costante peggioramento. Si tratta di una condizione che non si può risolvere barricandosi all’interno degli uffici di Palazzo Lombardia come hanno fatto in questi anni Fontana e l’assessore regionale ai trasporti Terzi. Per questo è importante viaggiare al fianco dei pendolari e ascoltare quali sono i problemi che lavoratori, studenti e viaggiatori vivono sulla propria pelle ogni giorno".

"È importante viaggiare al fianco dei pendolari e ascoltare quali sono i problemi che lavoratori, studenti e viaggiatori vivono sulla propria pelle ogni giorno. In questo senso la presenza di Conte rappresenta l’immagine di un’altra Lombardia, quella che vogliamo costruire con Majorino presidente. Una Regione dove i servizi tornano ad essere efficienti e i cittadini vengono ascoltati e non messi alla porta", commentano Nicola Di Marco e Simone Verni, consiglieri regionali uscenti del Movimento 5 Stelle ricandidati alle prossime elezioni.