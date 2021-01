"Moratti inadeguata come Gallera": 'Milano Unita' chiede di commissariare la sanità lombarda. Video

Flashmob davanti alla Regione per chiedere il commissariamento della sanità in Lombardia. A organizzarlo è stato, venerdì 22 gennaio, 'Milano Unita', il gruppo di centrosinistra che sostiene la ricandidatura a sindaco di Milano di Beppe Sala.

"Sostituire l'assessore al Welfare Giulio Gallera con Letizia Moratti è solo una presa in giro per i cittadini. Lo dimostra la gaffe sui vaccini in base al Pil - spiegano i manifestanti - È un segno di continuità verso una politica che negli anni non ha fatto altro che incentivare la sanità privata a scapito di quella pubblica. Se questi amministratori non sono in grado di gestire la pandemia, vadano semplicemente a casa".