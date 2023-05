Cani antidroga, identificazioni e verifiche nei locali: maxi controlli in Centrale a Milano. Video

Obiettivo sicurezza. Maxi controlli giovedì in stazione Centrale a Milano, zona teatro nelle ultime settimane di episodi di violenza e di criminalità. Per tutto il pomeriggio e la serata, le forze dell'ordine hanno presidiato l'area, con carabinieri, polizia e guardia di finanza che si sono divisi piazza Duca d'Aosta e la fermata metropolitana.

Agenti e militari hanno identificato i presenti davanti allo scalo ferroviario - alcuni sono stati accompagnati per verificare la loro posizione in Italia -, hanno controllato chi arrivava in Centrale con l'aiuto dei cani antidroga e hanno portato a termine accertamenti negli esercizi commerciali.

“L'attività, iniziata su input del Governo, ci vede in campo da settimane, per garantire maggiore sicurezza in un contesto particolarmente difficile come quello della Stazione Centrale. Sono controlli particolarmente incisivi, in una zona spesso caratterizzata dalla presenza di individui con numerosi precedenti, parte dei quali irregolari sul territorio nazionale. E talvolta al centro di episodi di violenza in quest’area", ha spiegato il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei carabinieri di Milano.

"La stazione centrale è un luogo anche di lavoro e conta 400mila transiti al giorno. L'iniziativa nasce su imput del governo, ma i controllo sono allargati, non solo sul piazzale ma anche nei dintorni. Chiaramente il servizio straordinario deve poggiare su una qualità altissima del servizio ordinario", le parole del questore di Milano, Giuseppe Petronzi.

I "blitz" evidentemente andranno avanti anche nelle prossime settimane, con lo scopo - dichiarato - di garantire sicurezza a chi in Centrale ci transita e ci lavora e di aumentare anche il livello di percezione di sicurezza.