Follia sul treno Milano-Torino: a torso nudo insultano e chiedono i biglietti ai passeggeri sgomenti

In mutande e con la mascherina abbassata. Si sono finti controllori e hanno chiesto i biglietti ai passeggeri su un treno regionale della linea Milano-Torino. Il fatto, accaduto nei giorni scorsi, è stato ripreso da uno degli autori della "follia" che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Non è chiaro se ci siano state ripercussioni o se il giovane sia stato bloccato e identificato da uno dal capotreno in servizio sul convoglio.