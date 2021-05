Milano, il ministro del Lavoro Orlando: "Si va verso un allentamento del coprifuoco". Video

"Valuteremo sulla base dei dati. Non c'è mai stata una pregiudiziale per le riaperture. Penso si vada in direzione di un allentamento del coprifuoco". A dirlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, oggi a Milano per visitare il centro di formazione lavoro per ragazzi fragili "San Giusto".

"I numeri stanno andando nella direzione giusta - ha continuato Orlando - Dobbiamo comunque tenere presente che i numeri vanno nella direzione giusta perché nelle scorse settimane non si è abbassata la guardia, ma penso che questa sera la cabina di regia andrà nella direzione di un allentamento delle misure".