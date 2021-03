Fabrizio Corona, show su Instagram: si ferisce da solo e grida contro i poliziotti. Video

"Questo è solo l'inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Avete creato un mostro". Così Fabrizio Corona si presenta in diretta su Instagram pochi minuti prima di essere condotto nuovamente in carcere per lo scadere dei termini che l'avevano portato fuori dalla custodia cautelare per curare la dipendenza da cocaina.

L'ex re dei paparazzi si è filmato in una story con il volto e le braccia coperte di sangue in seguito a un atto di auto lesionismo, dicendosi pronto a sacrificare anche la vita contro quella che ritiene un'ingiustizia giudiziaria nei suoi confronti. All'arrivo della Polizia di Stato, che doveva condurlo in carcere, Corona ha poi dato in escandescenze, buttandosi a terra e gridando all'indirizzo degli agenti e dei magistrati.