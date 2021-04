Milano, le forze dell'ordine bloccano il corteo dei commercianti dei mercati all'aperto. Video

Centinaia di ambulanti hanno sfilato a Milano per chiedere la riapertura dei mercati rionali, portando in strada cartelli e furgoni con i quali solitamente girano le città della Lombardia per vendere le proprie merci.

Il corteo, partito dalla Stazione Centrale, avrebbe dovuto raggiungere il palazzo della Prefettura in corso Monforte, ma è stato tuttavia fermato in via Vitruvio da un cordone di agenti della Polizia di Stato e di Carabinieri, che ha bloccato la manifestazione sul nascere dopo pochi metri.

Dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto un accordo: il prefetto Renato Saccone ha ricevuto, alle 18.30, una delegazione degli ambulanti.