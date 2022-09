Il corteo dei ragazzi di Fridays For Future a Milano: video

È una 'piazza' folta quella che venerdì mattina ha preso parte al corteo organizzato da Fridays For Future Milano. La mattinata è cominciata da Porta Venezia per molti di loro. Centinaia di ragazze e ragazzi sono partiti da lì e, passando sotto il Duomo, hanno poi raggiunto il punto del ritrovo ufficiale: Largo Cairoli, da dove è cominciata la grande giornata di mobilitazione. Il corteo è poi partito da Cairoli attorno alle 9.30. Gli studenti passeranno per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Larga, via Verziere, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Liberazione, via Melchiorre Gioia.