Corteo per il clima: "A Milano lo smog accorcia di 3 anni la vita dei cittadini"

Gli attivisti per la salvaguardia del clima tornano a manifestare a Milano nel consueto venerdì di sciopero studentesco iniziato ormai quattro anni fa sulla scia della protesta ambientalista di Greta Thunberg. Migliaia di ragazzi sono scesi in strada a largo Cairoli, sfilando fino alla Stazione Centrale per rivendicare migliori politiche contro le gravi conseguenze dei cambiamenti climatici per il pianeta e la salute dei cittadini.

"Nonostante le firme dei protocolli green e nonostante si siano più volte messi la maschera degli ambientalisti, i nostri governanti non hanno fatto in realtà nulla per cambiare le cose. Si continua a investire sul fossile, e con la guerra si è colta la palla al balzo per tornare a parlare persino di centrali a carbone. Sembra solo una presa in giro a cui noi però diciamo basta. A Milano e in Lombardia ci si ammala e si muore per la cattiva qualità dell'aria, e questo è inconcepibile in una città che si dichiara all'avanguardia per la transizione ecologica".