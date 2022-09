Così i tifosi croati hanno paralizzato mezza Milano: video

Le immagini dei sostenitori della Dinamo Zagabria in corteo per le strade della città

I tifosi croati della Dinamo Zagabria hanno paralizzato mezza città di Milano nel pomeriggio di mercoledì. Un folto numero di sostenitori, secondo la questura circa 2.500, si è mosso in corteo per le strade che collegano piazza Tre Torri a Citylife con lo stadio Meazza, dove in serata si giocherà Milan-Dinamo Zagabria. Le forze dell'ordine hanno controllato che tutto procedesse bene anche seguendo il corteo dall'alto con un elicottero.

Non è bastato: nel pomeriggio un tifoso croato, un 39enne, è stato accoltellato al gluteo ma non è in pericolo di vita. È stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Carlo in codice verde. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una lite poco lontano dallo stadio, in via Alfonso Capecelatro, ma sul caso indaga la polizia di Stato. Già durante la mattinata 14 tifosi della Dinamo erano stati denunciati dalla polizia, dopo essere stati trovati in possesso di fumogeni, coltelli e un bastone telescopico.