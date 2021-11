Video: Milano, i no green pass in corteo lungo via Torino

Corteo lungo via Torino, nel centro di Milano, inizialmente bloccato e poi consentito dalle forze dell'ordina tra le 18 e le 19 di sabato 27 novembre 2021. Per il pomeriggio era stato preavvisato soltanto un presidio fisso all'Arco della Pace ma, come di consueto, il movimento no green pass si è comunque radunato in Duomo nel tardo pomeriggio.

Oltre cento persone controllate dalle forze dell'ordine, hanno prima effettuato un sit-in in piazza, per poi tentare di avviare un corteo verso via Torino. Le forze dell'ordine schierate hanno inizialmente bloccato l'accesso alla via. Poi il corteo è comunque partito in direzione Colonne di San Lorenzo.