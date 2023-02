Statale occupata per Cospito: studenti contro il 41 bis (Video)

Il gruppo Ecologia Politica Milano ha voluto manifestare contro il 41 bis unendosi alle contestazioni in favore dell'anarco insurrezionalista in sciopero della fame nel carcere di Opera

Un breve comunicato per chiedere l'abrogazione del carcere duro per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera e in condizioni di salute precarie a causa di un lungo sciopero della fame contro il 41 bis: il regime carcerario di massimo isolamento riservato a mafiosi e terroristi.

Con queste motivazioni, nella mattinata di mercoledì 8 febbraio in via Festa del Perdono, il gruppo studentesco Ecologia Politica Milano ha occupato un chiostro dell'Università degli Studi, esponendo uno striscione di solidarietà all'anarcoinsurrezionalista in cui si chiede anche l'abolizione del 41 bis per tutti i detenuti d'Italia. "Non è una misura carceraria, ma una tortura", spiegano i manifestanti in un breve comunicato video.