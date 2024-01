Dentro la cripta in cui riposano i combattenti delle 'Cinque giornate'

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In occasione dei lavori di restauro del monumento dedicato alle cinque giornate di Milano, siamo entrati nella cripta che custodisce i resti dei combattenti milanesi che durante il risorgimento resistettero all'invasione austriaca. Le loro spoglie saranno oggetto di studio da parte dell'Università Statale di Milano, che tenterà di identificare quei resti per dar loro un volto e un nome, ricostruendo la storia di quei martiri che diedero la vita per l'indipendenza dell'Italia dalla dominazione straniera.

Lo storico monumento, che celebra i moti del 1848, sarà inoltre oggetto di riqualificazione a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti sia dalla superficie sia dal sottosuolo, riqualificazione che permetterà in seguito di procedere ai lavori di restauro della stessa cripta. Lo studio sui resti custoditi nel sepolcro, inoltre, chiarirà se sotto all'obelisco siano stati sepolti solamente i combattenti risorgimentali, i cui nomi sono incisi sulla stele del monumento, o se accanto a loro abbiano trovato sepoltura anche civili e soldati nemici.