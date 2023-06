Crolla il ponteggio del palazzo: operai miracolati

L'episodio in via Borsa, quartiere San Leonardo di Milano. Le immagini

Il ponteggio del palazzo inizia a scricchiolare, poi il rumore diventa più intenso e in pochi secondi è giù, dopo un volo di alcune decine di metri. Il crollo al 22 di via Borsa, zona San Leonardo, intorno alle 17. Fortunatamente, nessuno degli operai presenti è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e polizia locale di Milano. I tre operai che erano di turno al momento del crollo non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di cure da parte per personale medico, rinunciando al trasporto in pronto soccorso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al cedimento della struttura in metallo.