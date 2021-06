Milano, il momento del crollo della trivella in via Serio: la struttura cede e rischia di travolgere le auto

Si è sfiorata la tragedia in via serio, a milano, dove nella mattinata di martedì 15 giugno una trivella di oltre dieci metri è precipitata al suolo in un cantiere in zona Porta Romana.

Nel filmato amatoriale, caricato su Instagram, ecco il momento in cui la struttura crolla al suolo sfiorando di pochissimo le automobili in transito. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente