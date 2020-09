Milano ricorda il generale Dalla Chiesa: 38 anni fa l'attentato mafioso all'ex comandante dei carabinieri della "Pastrengo"

Nelle immagini messe in rete dal figlio Nando, ecco la cerimonia in ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale dei Carabinieri che il 3 settembre del 1982 fu ucciso da Cosa Nostra in un attentato.

Come ogni anno, anche la città di Milano ha voluto omaggiare il dirigente dell'Arma, che durante la sua lunga e prolifica carriera aveva comandato anche la Divisione "Pastrengo" proprio nel capoluogo lombardo.