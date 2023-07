La mattina dopo il nubifragio a Milano: alberi a terra, danni e vie bloccate. Video

Alberi spaccati e "lanciati" sull'asfalto. Strade sbarrate e allagate. Macchine devastate. Martedì mattina a Milano è partita la conta dei danni dopo il violento nubifragio che nella notte ha colpito la città, con temporali, grandine e raffiche di vento spaventose.

In praticamente tutte le zone del capoluogo meneghino vengono segnalati danni e disagi, dovuti soprattutto agli alberi che sono caduti su case, strade e automobili. Nelle immagini la situazione in zona Risorgimento Argonne e in Città Studi.