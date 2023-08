I danni provocati dalla tromba d'aria nel Milanese: video

La violenta tromba d'aria che si è abbattuta sul Milanese sabato pomeriggio ha copito soprattutto l'area dell'hinterland sud-ovest: Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio, Corsico e Buccinasco. Gli interventi delle squadre riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti.

Un albero, in particolare, è caduto sulla carreggiata della Tangenziale Ovest all'altezza di Assago, circostanza che ha indotto la polizia locale a chiudere momentaneamente il tratto interessato, chiudendo in particolare lo svincolo di Milano Ticinese. A Milano i vigili del fuoco segnalano un intervento per tetto pericolante in via Arsia 7 (Quarto Oggiaro). Un albero è crollato in centro a Milano, in via De Marchi.

A Buccinasco, la vice sindaca Rosa Palone segnala che una palazzina è stata scoperchiata e il tetto è finito in strada, di fronte all'Esselunga. In via Lamarmora, a Milano, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un cornicione che appariva pericolante, e un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un vaso. Il 118 lo ha portato al Policlinico. La centrale operativa di via Messina, alle sei di pomeriggio, circa due ore dopo il temporale, aveva gestito circa 180 chiamate di soccorso.