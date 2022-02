Chiodi d'alpinismo e cavi d'acciaio: così è stato messo in sicurezza il Castello

I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza la struttura

Cavi d'acciaio e chiodi d'albinismo. Sono i materiali utilizzati dai vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcuni elementi in muratura sulla torre anteriore destra del Castello Sforzesco che è stata danneggiata dal forte vento di lunedì 7 febbraio.

I professionisti del comando provinciale di Milano hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza la struttura. Il forte vento, infatti, ha provocato anche il distacco di alcune tegole delle corti interne.