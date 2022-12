Nel 2022 oltre 10 milioni di turisti hanno fatto un viaggio in nave sui laghi della Lombardia

Record di turisti per i laghi della Lombardia nel 2022, con oltre 10 milioni di passeggeri che quest'anno hanno viaggiato in nave sulle acque del Maggiore, del Garda o del lago di Como. A dirlo è il gestore governativo navigazione laghi, Donato Liguori, che martedì 21 dicembre ha presentato i dati annuali sulla navigazione dei laghi lombardi in presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Durante la conferenza stampa, il gestore ha anche parlato dell'aumento del trasporto veicoli durante la stagione 2022, con oltre 700mila mezzi trasportati, e del boom di turisti nei mesi di ottobre e novembre, dovuto alla cosiddetta destagionalizzazione, ovvero l'allungamento del servizio trasporto passeggeri lungo le rotte lacustri anche nei mesi autunnali e invernali. Liguori ha inoltre annunciato un nuovo piano aziendale con investimenti per 80 milioni di euro sulla manutenzione e l'acquisto di ulteriori navi nel 2023, oltre all'arrivo di una nuova imbarcazione a impatto zero che sarà testata il prossimo anno sulle acque della Lombardia.