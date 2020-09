Non poteva che essere allestita alla Pinacoteca di Brera la camera ardente di Philippe Daverio, il critico e storico dell'arte morto mercoledì 2 settembre a Milano.

Decine le persone in coda per rendergli omaggio sin dalle 9 del mattino. Tra loro anche la moglie Elena, che ricorda: "Aveva un carattere fortissimo. Non so quante volte abbiamo litigato, ma era anche molto generoso con tutti e aveva ancora tantissimi progetti ai quali stava lavorando".