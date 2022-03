Del Piero palleggia in piazza Duomo a Milano: il video dello show

Alessandro Del Piero ci sa ancora fare. L'ex calciatore ha postato un video girato in piazza Duomo a Milano dove dimostra le sue abilità con la palla. I palleggi, in una piazza quasi deserta e con sullo sfondo la cattedrale meneghina, sono stati poi postati su Instagram per le delizia dei fan dell'ex capitano Juventino, che a Milano ha provato l'esperienza della ristorazione. La didascalia scelta da Pinturicchio per il video? "Best sound ever ⚽️".