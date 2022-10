La ragazza aggredita dalla ladre in metro a Milano, video

Il racconto della giovane sui social e l'appello al sindaco: "Questa città non è pericolosa?"

"Sono appena stata picchiata in metro perché ho visto delle ragazze che mettevano le mani nelle buste di un signore e io l'ho avvertito. E ho urlato contro queste tipe. E cosa fanno? Mi tirano dai capelli. Mi hanno preso tutte dai capelli e mi brucia la testa da morire. Ho un nervosismo pazzesco". Ha dirlo in un video pubblicato su TiiTok è una ragazza aggredita in metro a Milano, durante il fine settimana.

"Sono andata dalla polizia e mi hanno detto che anche se io denunciassi, queste farebbero una notte e poi sarebbero di nuovo in giro", racconta. La giovane, che ha mostrato il video ai poliziotti, ha spiegato che gli agenti le hanno detto che già le conoscevano da 4 anni ma che possono poco contro di loro. "Anche i poliziotti mi hanno detto che hanno le mani legate", dice. Poi l'appello provocatorio al sindaco Beppe Sala: "E' questa la città tranquilla che conosci?".