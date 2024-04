Design week, la contestazione nel cortile dell'Università Statale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contestazione studentesca all'Università Statale di Milano contro la Design week 2024. Mentre nel cortile dell'ateneo il pubblico visita le consuete installazioni che ogni anno decorano i chiostri dell'ex Ospedale Maggiore, un gruppo di studenti ha duramente protestato contro l'evento, sponsorizzato a loro dire da multinazionali colpevoli di finanziare, tra le altre attività, anche le guerre attualmente in corso. La rabbia degli studenti si è focalizzata in particolare su un'installazione raffigurante un carro armato fluo che sfonda un muro sul quale sono scritte in varie lingue frasi di amore e pace universale. Un'opera, a dire degli studenti, di cattivo gusto alla luce dei conflitti in corso in Ucraina e Palestina.