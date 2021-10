'Digital Innovation Days': a Milano l'evento sul marketing digitale con incontri e workshop

Quattro giorni di eventi interamente dedicati al mondo del marketing digitale. Tornano a Milano i 'Digital Innovation Days', l'appuntamento in programma dal 10 al 13 novembre che dopo la pandemia torna in presenza (almeno in parte) con un'edizione "phigital": metà in streaming, metà dal vivo, con oltre 200 lezioni e workshop per tutti gli operatori del settore.

Tra i relatori dell'evento anche il celebre scrittore danese Martin Lindstrom, autore del bestseller 'Neuromarketing' che indaga il rapporto tra le neuroscienze e le abitudini di acquisto delle persone, ma anche numerosi laboratori e dibattiti sul mondo del lavoro. "Sarà un'edizione più grande del solito - spiega il CEO Giulio Nicoletti - I temi sono quelli di sempre: digitale, innovazione, sostenibilità e formazione, quest'anno con un occhio in più su temi come la salute, il food e lo smartworking".