Il dirigibile interista sopra Milano (ma è un fake)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualcuno grida allo scempio ecologico per il lancio di palloncini nerazzurri in cielo. Altri polemizzano sul festeggiamento. Il risultato è uno solo: commenti indignati e (tanti) sberleffi. È al centro di una polemica il video del dirigibile dell’Inter che sorvola l’Arco della Pace di Milano. Una clip realizzata “artificialmente”, con ogni probabilità realizzata con l’intelligenza artificiale.

Per capire che si tratta di un deep-fake basta soffermarsi con lo sguardo per pochi secondi, anche in modo distratto. I primi due dettagli irreali sono cielo blu e le persone in maglietta a maniche corte, una situazione decisamente irreale dato che a Milano fa freddo come a febbraio e piove. Un altro particolare che stona è il movimento dei palloncini nerazzurri: salgono in cielo seguendo un movimento decisamente poco reale. Ultimo ma non ultimo le due stelle “appese” sotto al dirigibile: sono gigantesche, appaiono dal nulla e hanno riflessi impossibili.