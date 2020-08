Disabile abbandonato costretto a vivere nel palazzo del degrado: "Ora rischio anche che mi caccino"

Cesare, detto Rino, è un disabile al 100% che a causa della malattia e della crisi si è trovato costretto a vivere come inquilino abusivo in questo appartamento di fortuna.

Il suo è uno dei tanti alloggi fatti di semplici divisori di legno all’interno di questo gigantesco magazzino abitato da circa 80 persone, dove manca l’ascensore, gli appartamenti sono infestati da topi e scarafaggi e i bagni in comune non sono accessibili alle carrozzine.

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, il 7 settembre lo stabile potrebbe essere sgomberato su richiesta della società che ne è proprietaria, la Aesse servizi immobiliari Srl, e così ora Rino potrebbe addirittura ritrovarsi a dover vivere per strada.