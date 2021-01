'Disabili pirata': 'blitz' in diretta social durante il presidio della Lega a Milano

'Blitz' in diretta social dei 'Disabili pirata' al presidio della Lega a Milano. È accaduto sabato 16 gennaio in viale Certosa, dove il gruppo cittadino del Carroccio stava manifestando contro il centro sociale Torchiera.

Nel 'mirino' l'ex assessore alle Politiche sociali della Regione Lombardia Stefano Bolognini, reo secondo gli attivisti portavoce del gruppo Facebook in difesa dei diritti dei disabili di non aver mai risposto ai numerosi appelli e messaggi indirizzati al suo ufficio in tema di accessibilità e barriere architettoniche.