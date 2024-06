La discriminazione raccontata con gli occhi di una persona disabile (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci sono l'ipovedente che non riesce a prenotare una visita oculistica, l'ex ballerina in carrozzina che non può più viaggiare, la mamma di un ragazzo gravemente malato che non può più lavorare, e la studentessa autistica che non può usare il bagno dei disabili perché la sua disabilità non si vede. Sono i protagonisti del Disability pride 2024, la parata dell'orgoglio di tutte le persone che a Milano convivono con una malattia, o con quella di una persona che amano.

Il corteo è partito da piazza San Babila alle 18 di domenica 16 giugno, diretto verso piazza del Cannone, nel cuore del Parco Sempione. A sfilare c'erano persone di ogni età, la maggior parte in carrozzina, ma anche molti disabili che soffrono delle cosiddette "disabilità invisibili", come l'autismo o la sindrome di Asperger. Ne abbiamo intervistate alcune per raccontarvi attraverso i loro occhi le mille difficoltà che vivono in una metropoli come Milano, dove, nonostante i molti progressi, le barriere architettoniche sono ancora tante.

"Quello dell'accessibilità è sicuramente uno dei temi principali - spiegano i manifestanti -. Essere privi della libertà di muoversi, di spostarsi liberamente e in modo indipendente, come tutte le persone 'normali', è forse la cosa peggiore. Le barriere architettoniche non solo ci impediscono di circolare per strada, ma in alcuni casi diventano la causa di altre discriminazioni, come il non poter andare al lavoro perché l'ufficio è inaccessibile, o il non poter prendere un mezzo pubblico attrezzato. Ci sono poi i temi dell'inclusione sociale e del diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale. Cose di cui non si parla mai, ma che sono importanti anche per una persona in carrozzina. Perché nonostante la sedia a rotelle siamo persone come tutte le altre".