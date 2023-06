Disability Pride 2023: "A Milano ci sono ancora troppe barriere"

"Nel 2023, a Milano, esistono ancora troppe barriere architettoniche per una città che si dice moderna e inclusiva". È unanime il giudizio delle decine di cittadini disabili milanesi che domenica 11 giugno sono scese in strada per il Disability Pride 2023: una marcia di protesta partita da piazza Castello e terminata alla Darsena per sensibilizzare Comune e Regione sulle esigenze di chi vorrebbe essere autonomo nonostante la disabilità - ma non può a causa delle barriere.

"Esiste una cosa che si chiama Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche - spiega l'organizzatore della manifestazione, Andrey Chaykin -. Molti comuni l'hanno adottato in questi anni, ma spesso resta una risorsa sterile, che non produce effettivi benefici per i cittadini disabili. Accade purtroppo anche, e ancora, a Milano, dove i mezzi pubblici sono spesso inaccessibili, e dove il gradino di un marciapiede spesso diventa un ostacolo insormontabile per chi è in carrozzina e vorrebbe essere autonomo. Perché per le grandi opere come Expo, o come le Olimpiadi nel 2026, si spendono milioni di euro, e invece per l'integrazione delle persone con disabilità si investe così poco?".