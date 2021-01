Discarica abusiva di rifiuti a Vaiano Valle: "In un anno raddoppiati gli sversamenti"

Continua a Vaiano Valle lo sversamento illecito di rifiuti. Come mostra questo video realizzato da un lettore, l'accumulo di immondizia negli immobili abbandonati sarebbe addirittura raddoppiato rispetto allo scorso inverno, quando Milano Today aveva documentato la discarica a cielo aperto a ridosso del piccolo quartiere a sud della città.

Nonostante le ripetute richieste da parte dei residenti e l'interesse di privati per la riqualificazione del borgo storico, lo sversamento di rifiuti non si ferma e all'interno delle cascine che costeggiano via Vaiano Valle, tra Vigentino e Chiaravalle, è possibile trovare rottami e immondizia di qualunque genere: dalle parti di auto rubate agli scarti edilizi, passando per il materiale plastico dato alle fiamme e abbandonato.