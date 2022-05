Il discorso da brividi di Ibra dopo lo scudetto del Milan (con tanto di tavolo rovesciato)

Una battuta, "tranquilli non smetto". L'orgoglio per i suoi compagni, "voglio ringraziarvi tutti". E poi quell'urlo liberatorio, tenuto in gola chissà per quanto tempo. Zlatan Ibrahimovic show domenica pomeriggio negli spogliatoi del Mapei stadium subito dopo la conquista dello scudetto.

Al termine della partita vinta per 3-0 sul Sassuolo che ha consegnato il tricolore al diavolo, l'attaccante svedese ha voluto parlare a tutta la squadra. "Quando abbiamo iniziato, quando sono arrivato io, non tanti credevano in noi - l'esordio del centravanti -. Quando abbiamo capito di fare sacrifici, di soffrire, di credere e lavorare insieme siamo diventati un gruppo".

E così "oggi siamo campioni d'Italia", ha proseguito Ibra, rivolgendo il suo personale grazie ai compagni e quello della squadra alla società. "Non è stato facile, ma siamo stati un gruppo. Sono orgoglioso di voi e ora festeggiato come campioni - ha concluso il milanista ribaltando un tavolo - perché Milano non è Milan, Italia è Milan".

Video da profilo Twitter ufficiale Ac Milan